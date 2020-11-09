(Видео/фото) Торговцы Орто-Сайского рынка о возможных причинах и последствиях ночного пожара

В Бишкеке на Орто-Сайском рынке продолжают ликвидировать последствия ночного пожара.
На месте работают сотрудники милиции. Официальную версию происшествия пока не озвучивают. Приблизительная площадь возгорания — 1 тысяча 800 квадратных метров.
Владельцы сгоревших торговых точек разбирают завалы и пытаются подсчитать ущерб.
«Ночью мне позвонил торговый агент, сказал, что в районе наших рядов что-то горит. Мы живем рядом. Быстро пришли. Здесь все горело. Все оцепили милиционеры и пожарные. Никого не подпускали. К нашим торговым точкам нас допустили лишь в пять часов утра, когда все потушили. У нас мелкооптовый магазин. Все сгорело дотла. Одних только продуктов на $20 тысяч», — говорит одна из пострадавших Эльмира Кочорова.
Женщина считает, что огонь мог вспыхнуть из-за ремонта, который накануне, по ее словам, проводили владельцы одной из торговых точек. Охрана рынка якобы видела, как те включали сварочный аппарат.
«Еще и пожарные машины не смогли вовремя подъехать к месту возгорания, потому что все подъезды перегорожены. Одна машина смогла поедъехать близко, и то воды в ней хватило всего на несколько минут. Пять часов тушили пожар! Да за это время можно было потушить весь город! Это и пожарных вина», — считает Эльмира Кочорова.
Минувшей ночью в Бишкеке на Орто-Сайском рынке вспыхнул крупный пожар, локализовать пламя которого сотрудникам МЧС удалось лишь к 02.16, а полностью потушить к пяти часам утра.
Источник: 24.kg
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