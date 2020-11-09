(Фото) Садыр Жапаров вручил милиционерам ключи от новых квартир

Садыр Жапаров вручил милиционерам ключи от новых квартир

Сегодня, 9 ноября исполняющий обязанности президента, премьер-министр Садыр Жапаров находится рабочим визитом в Нарынской области. В рамках которого, принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию дома для сотрудников милиции в городе Нарын.

Отметим, что строительство 5-этажного жилого дома для сотрудников милиции началось в 2017 году. В многоэтажном доме всего 60 квартир, среди которых 15 квартир — 2-комнатные и 45 квартир — 1-комнатные. Сметная стоимость строительства составил 77 млн сомов.

Источник: Элгезит