(Фото)  Садыр Жапаров вручил милиционерам ключи от новых квартир

Садыр Жапаров вручил милиционерам ключи от новых квартир
Сегодня, 9 ноября исполняющий обязанности президента, премьер-министр Садыр Жапаров находится рабочим визитом в Нарынской области. В рамках которого, принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию дома для сотрудников милиции в городе Нарын.
Отметим, что строительство 5-этажного жилого дома для сотрудников милиции началось в 2017 году. В многоэтажном доме всего 60 квартир, среди которых 15 квартир — 2-комнатные и 45 квартир — 1-комнатные. Сметная стоимость строительства составил 77 млн сомов.
Источник: Элгезит
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