Мэрия Бишкека отказалась от новогодних салютов и покупки новых декораций

Мэрия Бишкека отказалась от новогодних салютов и покупки новых декораций

По словам Айжан Чыныбаевой, все сэкономленные средства пойдут на подарки малоимущим семьям

Мэрия Бишкека отказалась от новогодних салютов и покупки новых декораций. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила вице-мэр города Айжан Чыныбаева.

«Прошло обсуждение новогодних декораций и украшения города. Вместе с коллективом мэрии и мэром Балбаком Тулобаевым решили отказаться от новогодних салютов и покупки новых декораций. Все, что можно привести в рабочее состояние и презентабельный вид, будет использовано для оформления городских улиц и главной площади.

Все сэкономленные средства пойдут на подарки малоимущим семьям, с детьми с ограниченными возможностями, а также нашим ветеранам. Планируем совместно с жителями столицы поздравить всех, кто особенно нуждается во внимании и поддержке.

Если есть желание стать Дедом Морозом для таких семей или одиноких матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, то можем совместно с вами сделать добро», - написала она.

Источник: vesti.kg