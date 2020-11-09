Мэрия Бишкека отказалась от новогодних салютов и покупки новых декораций
По словам Айжан Чыныбаевой, все сэкономленные средства пойдут на подарки малоимущим семьям
Мэрия Бишкека отказалась от новогодних салютов и покупки новых декораций. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила вице-мэр города Айжан Чыныбаева.
«Прошло обсуждение новогодних декораций и украшения города. Вместе с коллективом мэрии и мэром Балбаком Тулобаевым решили отказаться от новогодних салютов и покупки новых декораций. Все, что можно привести в рабочее состояние и презентабельный вид, будет использовано для оформления городских улиц и главной площади.
Все сэкономленные средства пойдут на подарки малоимущим семьям, с детьми с ограниченными возможностями, а также нашим ветеранам. Планируем совместно с жителями столицы поздравить всех, кто особенно нуждается во внимании и поддержке.
Если есть желание стать Дедом Морозом для таких семей или одиноких матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, то можем совместно с вами сделать добро», - написала она.
Источник: vesti.kg
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