ГКНБ задержал члена запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир»

Ведется следствие
3 ноября 2020 года ГКНБ в ходе проводимых мероприятий по пресечению подрывной деятельности подпольных религиозно-экстремистских организаций совместно с МВД задержал члена РЭО «Хизб ут-Тахрир» гражданина КР М.А.
Установлено, что М.А. публично высказывал антиконституционные призывы и распространял идеологические принципы и идеи запрещенной в республике религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир».
По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 313 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.
Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.
Ведется следствие.
Пресс-служба ГКНБ
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