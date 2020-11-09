ГКНБ задержал члена запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир»

Ведется следствие

3 ноября 2020 года ГКНБ в ходе проводимых мероприятий по пресечению подрывной деятельности подпольных религиозно-экстремистских организаций совместно с МВД задержал члена РЭО «Хизб ут-Тахрир» гражданина КР М.А.

Установлено, что М.А. публично высказывал антиконституционные призывы и распространял идеологические принципы и идеи запрещенной в республике религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир».

По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 313 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

Ведется следствие.

Пресс-служба ГКНБ