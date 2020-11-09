(Фото) Садыр Жапаров: «Бюрократические преграды, взятки недопустимы в работе с инвесторами»

Садыр Жапаров: «Бюрократические преграды, взятки недопустимы в работе с инвесторами»
В рамках рабочей поездки в Нарынскую область исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров посетил образовательный комплекс «Билим булагы» в городе Нарын. Об этом сообщили в аппарате правительства.
Отметим, что образовательный комплекс был построен благотворительным фондом «Ас-Салам» за счет спонсоров и был предназначен для детей-сирот, однако в силу разных бюрократических причин не удавалось передать его на баланс государству.
Садыр Жапаров осмотрел комплекс и дал поручение Министерству образования и науки и Фонду по управлению государственным имуществом принять меры по его передаче на баланс.
«Мы должны быть открыты для инвесторов и должны создать для них максимально комфортные условия. Бюрократические преграды, взятки недопустимы в работе с инвесторами. Если каждый государственный орган на своём уровне будет вести с ними открытый диалог, инвесторы придут в Кыргызстан», - сказал Садыр Жапаров.
Также он отметил, что комплекс оснащён всем необходимым оборудованием и готов к использованию в качестве профессионального образовательного учреждения.
В завершение и.о. Президента выразил благодарность представителям фонда за вклад в развитие регионов и отметил, что государство всегда готово оказать поддержку инвесторам.
Источник: Кабар
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