(Фото) В Нарыне малоимущим семьям бесплатно раздали 370 тонны угля

В Нарыне малоимущим семьям бесплатно раздали 370 тонны угля

Вчера, 8 ноября, малоимущим семьям города Нарын и Нарынской области бесплатно раздали 370 тонн угля. Об этом сообщили в полпредстве Нарынской области.

Согласно информации, фонд "Ассалам" стал спонсором раздачи угля малоимущим семьям. Так, по 7 мешков бесплатного угля получили 904 малоимущих семьи. Полномочный представитель правительства в Нарынской области Сабыркул Ашимбаев сообщил о том, что в ближайшее время малоимущим и малообеспеченным семьям будут бесплатно розданы порядка 600 тонн угля.

Источник: Кабар