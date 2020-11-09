«Фотографами» Атамбаева в колонии №47 оказались осужденные за убийство

«Фотографами» Атамбаева в колонии №47 оказались осужденные за убийство

Пресс-служба ГСИН прокомментировала фотографию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в исправительной колонии №47.

По данным ГСИН, фотография была сделана 5 ноября текущего года, где Атамбаев, после вечерней проверки (примерно в 16:10), находился на административной территории исправительной колонии №47 и беседовал с другими осужденными.

В ходе проверки был найден и изъят сотовый телефон, принадлежащий осужденному К.Б., 1994 года рождения, по ст. 97 ч.2 (убийство) Уголовного кодекса КР к 30 годам лишения свободы, также была установлена причастность осужденного А. уулу Д., 1996 года рождения, по ст. 97 УК КР к 17 годам лишения свободы.

Администрацией исправительного учреждения №47, согласно п.3 ст. 118 Уголовно-исполнительного кодекса, а также в соответствии со ст. 193 (Правил внутреннего распорядка учреждения), вышеуказанные осужденные водворены в штрафной изолятор на 15 суток.

Отмечено, что учреждение №47 ГСИН является учреждением лагерного типа общего режима.

Источник: reporter.kg