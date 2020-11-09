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(Фото) Руководство прокуратуры Бишкека

Руководство прокуратуры Бишкека

Прокурором города Бишкек Темирбек Бекмаматов был назначен в октябре 2018 года.

Его заместителями являются Малик Бектурганов и Инзилбек Абралиев.

Прокуроры 4 районов столицы:

- прокурор Первомайского района Алтынбек Жолдошбеков

- прокурор Ленинского района Марат Кулжабаев

- прокурор Свердловского района Нурмат Исраилов

- прокурор Октябрьского района Улукбек Султанов.

 

Бекмаматов Темирбек Бекмаматович             Бектурганов Малик Маамыталиевич            Абралиев Инзилбек Чинарбекович    

 

Жолдошбеков Алтынбек Жолдошбекович            Кулжабаев Марат Жусупович             Исраилов Нурмат Усеналиевич  

 

Султанов Улукбек Ташболотович     

Источник: kg.akipress.org

           

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