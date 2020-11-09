(Фото) Руководство прокуратуры Бишкека

Руководство прокуратуры Бишкека
Прокурором города Бишкек Темирбек Бекмаматов был назначен в октябре 2018 года.
Его заместителями являются Малик Бектурганов и Инзилбек Абралиев.
Прокуроры 4 районов столицы:
- прокурор Первомайского района Алтынбек Жолдошбеков
- прокурор Ленинского района Марат Кулжабаев
- прокурор Свердловского района Нурмат Исраилов
- прокурор Октябрьского района Улукбек Султанов.
Источник: kg.akipress.org
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