(Фото) Руководство прокуратуры Бишкека

Руководство прокуратуры Бишкека

Прокурором города Бишкек Темирбек Бекмаматов был назначен в октябре 2018 года.

Его заместителями являются Малик Бектурганов и Инзилбек Абралиев.

Прокуроры 4 районов столицы:

- прокурор Первомайского района Алтынбек Жолдошбеков

- прокурор Ленинского района Марат Кулжабаев

- прокурор Свердловского района Нурмат Исраилов

- прокурор Октябрьского района Улукбек Султанов.

Источник: kg.akipress.org