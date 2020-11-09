(Видео) На Орто-Сайском рынке произошёл крупный пожар 

На Орто-Сайском рынке произошёл крупный пожар
В Бишкеке на Орто-Сайском рынке ночью произошёл пожар, сообщает МЧС.
По данным ведомства, пожар был локализован в 02:16, что позволило огню не распространяться.
На месте работают 4 пожарных расчета, автолестница, водовоз, сотрудники милиции и медики скорой помощи.
Сейчас на месте идут работы по тушению пожара.
Источник: Кабар
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