(Видео) На Орто-Сайском рынке произошёл крупный пожар

На Орто-Сайском рынке произошёл крупный пожар

В Бишкеке на Орто-Сайском рынке ночью произошёл пожар, сообщает МЧС.

По данным ведомства, пожар был локализован в 02:16, что позволило огню не распространяться.

На месте работают 4 пожарных расчета, автолестница, водовоз, сотрудники милиции и медики скорой помощи.

Сейчас на месте идут работы по тушению пожара.

Источник: Кабар