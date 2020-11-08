Кубок Президента по кок бору. Определены бронзовые призеры
На ипподроме города Чолпон-Ата проходит турнир по кок бору на Кубок Президента. Всего в Высшей лиге принимают участие 6 команд, а в Первой лиге — 12 команд. В обеих лигах команды распределены в группы по 3 команды.
Согласно расписанию в турнирной сетке 7 ноября прошли игры за 3 место в Первой и Высшей лигах.
Со счетом 18:2 команда «Келечек» обыграла команду «Суусамыр» и стала бронзовым призером Первой лиги. В Высшей лиге команда «Сары-Озон» вышла вперед со счетом 9:1, оставив позади команду «Жаш-Куч».
Сегодня, 8 ноября состоится финал Кубка Президента КР по кок бору.
Источник: Элгезит
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