Садыр Жапаров посетит с рабочей поездкой Нарынскую область
Исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров посетит с рабочей поездкой Нарынскую область. Об этом сообщили в аппарате правительства.
В рамках рабочей поездки и.о. Президента ознакомится с деятельностью социальных объектов, посетит Верхне-Нарынский каскад ГЭС, а также примет участие в торжественном открытии квартирного комплекса для сотрудников правоохранительных органов.
В завершение поездки Садыр Жапаров встретится с активом и общественностью Нарынской области.
Источник: Кабар
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