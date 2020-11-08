Садыр Жапаров посетит с рабочей поездкой Нарынскую область

Садыр Жапаров посетит с рабочей поездкой Нарынскую область

Исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров посетит с рабочей поездкой Нарынскую область. Об этом сообщили в аппарате правительства.

В рамках рабочей поездки и.о. Президента ознакомится с деятельностью социальных объектов, посетит Верхне-Нарынский каскад ГЭС, а также примет участие в торжественном открытии квартирного комплекса для сотрудников правоохранительных органов.

В завершение поездки Садыр Жапаров встретится с активом и общественностью Нарынской области.



Источник: Кабар