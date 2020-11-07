Садыр Жапаров поблагодарил Россию за помощь в урегулировании ситуации в КР

Садыр Жапаров поблагодарил Россию за помощь в урегулировании ситуации в КР

Премьер-министр, и.о. президента Кыргызстана Садыр Жапаров поблагодарил российскую сторону за содействие "в урегулировании внутриполитической ситуации в Кыргызстане в поствыборный период". Об этом он заявил в ходе своего выступления на заседании Совета глав правительств стран - членов СНГ, которое состоялось накануне, 6 ноября, в формате видеоконференции.

"Для меня данная встреча является первой и особенно важной. В связи с прошедшими событиями в Кыргызской Респукблике хотел бы кратко проинформировать вас о внутриполитической ситуации. Общественно-политическая ситуация в стране стабильная, политические процессы вернулись в правовое поле, состав и структура правительства утверждены в соответствии с нормами Конституции Кыргызской Республики. В настоящее время все госорганы осуществляют свою деятельность в штатном режиме. Пользуясь, случаем хочу выразить особую благодарность российской стороне в содействии урегулирования сложившейся внутриполитической ситуации в Кыргызстане в поствыборный период", - сказал Садыр Жапаров.

Глава правительства КР также поблагодарил коллег за поздравления и за оказанную ими помощь в сложный период распространения коронавирусной инфекции.

"Несмотря на ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции и политическую ситуацию в Кыргызстане, границы сопредельных государств не закрывались для перемещения грузов. За это выражаю благодарность всем вам. Последовательность и стабильность в выстраивании союзнических отношений для остальных зарубежных стран является показателем и примером поистине искренних, дружественных отношений между нашими странами. Хочу заверить, что Кыргызская Республика остается полностью привержена взятым на себя обязательствам и подписанным двусторонних и многосторонних договорам. Также кыргызсая сторона подтверждает преемственность развития дружественных отношений со своими зарубежными партнерами, защите прав инвесторов и защите иностранных инвестиций в Кыргызстане, - сказал Садыр Жапаров.

В ходе выступления он отметил экономические проблемы, с которыми столкнулся Кыргызстан и другие страны Содружества в связи с распространением коронавирусной инфекции.

- За первое полугодие 2020 года товарооборот Кыргызстана с СНГ составил 1 млрд 256 млн долларов США и сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В этой связи Кыргызстан в настоящее время направляет все свои усилия на восстановление социально-экономической положения в стране и предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, - отметил Жапаров.

В завершении выступления он выразил уверенность, что итоги заседания станут хорошей основой для дальнейшего конструктивного взаимодействия государств-участников СНГ.



Источник: vb.kg