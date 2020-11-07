(Фото) И.о. президента Садыр Жапаров принял участие в поминальных мероприятиях в «Ата-Бейите» 

И.о. президента Садыр Жапаров принял участие в поминальных мероприятиях в «Ата-Бейите»
Исполняющий обязанности президента КР, премьер-министр Садыр Жапаров сегодня, 7 ноября, в Дни истории и памяти предков посетил Национальный историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В мероприятии также приняли участие торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов, председатель Верховного суда Гульбара Калиева, экс-президенты Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков, руководитель аппарата президента Сүйүнбек Касмамбетов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Таалайбек Омуралиев.
Участники мероприятия возложили цветы к Мемориалу памяти погибших в ходе трагических событий 1916 года, Памятнику-мемориалу жертвам политических репрессий, могиле писателя Чынгыза Айтматова и Мемориалу героев Апрельской народной революции 2010 года.
Была прочитана поминальная молитва.
И.о.президента напомнил, что жертвами политических репрессий в 1920-1950 гг. в Кыргызстане стали около 40 тыс. человек, места захоронения которых до сих пор неизвестны.
Садыр Жапаров отметил героизм Бубуйры Кыдыралиевой, сотрудника органов национальной безопасности Болота Абдрахманова и археолога Михаила Москалева, благодаря которым общественности стало известно о тайном и массовом захоронении 138 репрессированных около села Чон-Таш.
Как отметил и.о.президента, эти люди заслуживают высших государственных наград, в том числе и Москалев посмертно. Теперь на месте захоронения расположен комплекс «Ата-Бейит».
Он добавил, что в современной истории Кыргызстана в результате народных волнений три раза сменялась власть. Причинами событий 5 октября 2020 года Садыр Жапаров назвал нетерпимость людей к коррупции.
И.о. Президента отметил, что теперь объявлена непримиримая борьба с ней, которая будет вестись с опорой на общественность. Будет изживаться сложившая избирательная психология по подкупу электората. Садыр Жапаров отметил необходимость опоры на собственные силы в деле по улучшению благосостояния народа и экономики страны.
Завершились поминальные мероприятия посещением историко-мемориального музея «Таазим».
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!