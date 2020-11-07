(Фото) И.о. президента Садыр Жапаров принял участие в поминальных мероприятиях в «Ата-Бейите»

И.о. президента Садыр Жапаров принял участие в поминальных мероприятиях в «Ата-Бейите»

Исполняющий обязанности президента КР, премьер-министр Садыр Жапаров сегодня, 7 ноября, в Дни истории и памяти предков посетил Национальный историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В мероприятии также приняли участие торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов, председатель Верховного суда Гульбара Калиева, экс-президенты Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков, руководитель аппарата президента Сүйүнбек Касмамбетов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Таалайбек Омуралиев.

Участники мероприятия возложили цветы к Мемориалу памяти погибших в ходе трагических событий 1916 года, Памятнику-мемориалу жертвам политических репрессий, могиле писателя Чынгыза Айтматова и Мемориалу героев Апрельской народной революции 2010 года.

Была прочитана поминальная молитва.

И.о.президента напомнил, что жертвами политических репрессий в 1920-1950 гг. в Кыргызстане стали около 40 тыс. человек, места захоронения которых до сих пор неизвестны.

Садыр Жапаров отметил героизм Бубуйры Кыдыралиевой, сотрудника органов национальной безопасности Болота Абдрахманова и археолога Михаила Москалева, благодаря которым общественности стало известно о тайном и массовом захоронении 138 репрессированных около села Чон-Таш.

Как отметил и.о.президента, эти люди заслуживают высших государственных наград, в том числе и Москалев посмертно. Теперь на месте захоронения расположен комплекс «Ата-Бейит».

Он добавил, что в современной истории Кыргызстана в результате народных волнений три раза сменялась власть. Причинами событий 5 октября 2020 года Садыр Жапаров назвал нетерпимость людей к коррупции.

И.о. Президента отметил, что теперь объявлена непримиримая борьба с ней, которая будет вестись с опорой на общественность. Будет изживаться сложившая избирательная психология по подкупу электората. Садыр Жапаров отметил необходимость опоры на собственные силы в деле по улучшению благосостояния народа и экономики страны.

Завершились поминальные мероприятия посещением историко-мемориального музея «Таазим».

Источник: Кабар