В августе каждый третий кыргызстанец имел антитела на COVID-19, - результаты исследования

В августе каждый третий кыргызстанец имел антитела на COVID-19, - результаты исследования

В Кыргызстане завершен первый этап сероэпидемиологического исследования населения на коронавирусную инфекцию, сообщает Минздрав.

Исследование было проведено с июля по октябрь месяцы 2020 года при технической поддержке странового офиса ВОЗ в Кыргызстане.

Целью данного исследования было изучение популяционного иммунитета к COVID-19 у населения КР в зависимости от пола, возраста и географического распространения для обоснования ответных мер в области общественного здравоохранения.

В рамках исследования были обследованы 4691 человек.

Результаты проведенного исследования показали, что в целом по республике процент людей, имеющих антитела к вирусу SARS-CoV-2, к началу августа месяца составил 30,8%.

Высокий уровень серопревалентности к данному вирусу отмечен в следующих областях:

- Нарынской области - 62,7%;

- Чуйской области - 50,3%,

- Таласской области - 49%,

- Иссык-Кульской области - 46%

- городе Бишкек - 52,2%.

Низкие показатели выявления антител к данному вирусу отмечены на юге республики:

- в Баткенской области - 13%,

- Жалал-Абадской области - 13,0%,

- Ошской области - 16,3%,

- в городе Ош - 14,6%.

Низкие проценты уровня антител у населения южных регионов объясняется тем, что анализы в этих регионах были взяты в начале июля, когда только начинались вырабатываться антитела, а в северных регионах анализы были взяты в конце июля и вначале августа.

По данным Минздрава, анализ динамики заболеваемости показал, что в октябре отмечался рост заболеваемости в регионах, где был низкий процент коллективного иммунитета по сравнению с регионами, где отмечался высокий уровень серопревалентности.

По предварительным данным, лица, имеющие антитела к вирусу SARS-CoV-2 имели клинические проявления COVID-19 в 70,8%, из них обратились за медицинской помощью 22,0% и были госпитализированы 6,0%.

В ведомстве отметили, что планируется продолжение данного исследования.

Источник: zdorovie.akipress.org