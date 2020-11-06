В августе каждый третий кыргызстанец имел антитела на COVID-19, - результаты исследования
В Кыргызстане завершен первый этап сероэпидемиологического исследования населения на коронавирусную инфекцию, сообщает Минздрав.
Исследование было проведено с июля по октябрь месяцы 2020 года при технической поддержке странового офиса ВОЗ в Кыргызстане.
Целью данного исследования было изучение популяционного иммунитета к COVID-19 у населения КР в зависимости от пола, возраста и географического распространения для обоснования ответных мер в области общественного здравоохранения.
В рамках исследования были обследованы 4691 человек.
Результаты проведенного исследования показали, что в целом по республике процент людей, имеющих антитела к вирусу SARS-CoV-2, к началу августа месяца составил 30,8%.
Высокий уровень серопревалентности к данному вирусу отмечен в следующих областях:
- Нарынской области - 62,7%;
- Чуйской области - 50,3%,
- Таласской области - 49%,
- Иссык-Кульской области - 46%
- городе Бишкек - 52,2%.
Низкие показатели выявления антител к данному вирусу отмечены на юге республики:
- в Баткенской области - 13%,
- Жалал-Абадской области - 13,0%,
- Ошской области - 16,3%,
- в городе Ош - 14,6%.
Низкие проценты уровня антител у населения южных регионов объясняется тем, что анализы в этих регионах были взяты в начале июля, когда только начинались вырабатываться антитела, а в северных регионах анализы были взяты в конце июля и вначале августа.
По данным Минздрава, анализ динамики заболеваемости показал, что в октябре отмечался рост заболеваемости в регионах, где был низкий процент коллективного иммунитета по сравнению с регионами, где отмечался высокий уровень серопревалентности.
По предварительным данным, лица, имеющие антитела к вирусу SARS-CoV-2 имели клинические проявления COVID-19 в 70,8%, из них обратились за медицинской помощью 22,0% и были госпитализированы 6,0%.
В ведомстве отметили, что планируется продолжение данного исследования.
Источник: zdorovie.akipress.org
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