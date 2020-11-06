(Фото) Алмазбека Атамбаева сфотографировали во дворе ИК-47

Алмазбека Атамбаева сфотографировали во дворе ИК-47
Бывший президент, предположительно, стоит в компании заключенных
Бывшего президента Алмазбека Атамбаева сфотографировали на территории исправительной колонии № 47. Соответствующая фотография распространилась в соцсети Facebook.
На снимке бывший глава государства, предположительно, находится в компании других заключенных.
Источник: vesti.kg
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