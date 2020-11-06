В Совете судей КР новый председатель и зампред

Совет судей Кыргызской Республики избрал Председателя и заместителя председателя.
Как сообщила пресс-секретарь Совета судей КР Назира Сагыналиева, состоялось очередное заседание Совета, в ходе которого были избраны председатель и заместитель председателя. Единогласным решением председателем Совета судей избрана судья Верховного суда Чинара Садырова и заместителем председателя избран судья Таласского административного суда Темирбек Ибраимов.
Также были рассмотрены вопросы о внесении изменения в Положение о проведении конкурсного отбора кандидатов на должность судьи КР о внесении изменений в вопросы по определению профессиональных и волевых качеств кандидатов на должность судьи КР и критерии конкурсного отбора на должность судьи КР.
Напомним, ранее решением Совета судей от 16 октября 2020 года были прекращены полномочия Председателя Совета судей Атаназарова Н.А., так как он был исключен из состава Совета судей Кыргызской Республики на основании поданного заявления. Новоизбранная председатель Совета Чинара Садырова до сегодняшнего дня была заместителем председателя Совета судей и председателем бюджетной комиссии Совета.
Источник: Кабар
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