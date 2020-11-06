Нурлан Мотуев заявил о намерении участвовать в президентских выборах

Нурлан Мотуев заявил о намерении участвовать в президентских выборах

Нурлан Мотуев заявил о намерении участвовать в досрочных президентских выборах.

Сегодня он пришлёт в ЦИК, чтобы подать заявление о намерении принимать участие на выборах.

Отметим, что Мотуев - 10-й кандидат в президенты.

Источник: Кабар