Дневные стационары в Бишкеке открывать не будут. Увеличивают мобильные бригады

Дневные стационары в Бишкеке открывать не будут.
Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по регламенту, этике, правовым вопросам и правопорядку сообщила вице-мэр Айжан Чыныбаева.
«Мы думали об их открытии, но проконсультировались с нашими эпидемиологами, специалистами из других стран и пришли к выводу, что это опасно, может быть перезаражение, добавятся другие заболевания», — отметила она.
Айжан Чыныбаева добавила, что принято решение об увеличении количества мобильных бригад. «Добавили еще шесть. Итого 20», — заметила она.
Источник: 24.kg
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