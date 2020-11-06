Беспредел или захват? В Кыргызстане тысячи абонентов могут остаться без интернета

Беспредел или захват? В Кыргызстане тысячи абонентов могут остаться без интернета

Тысячи абонентов могут лишиться интернета из-за отзыва лицензии на беспроводной интернет по технологии LTE у оператора «КырРосКом» (ТМ NeoTelecom).

Государственное агентство связи (ГАС) прекратило ее действие, при том, что срок лицензии истекает только в сентябре 2022 года.

Глава ГАС Азамат Дыйканбаев 19 октября подписал приказ о прекращении действия лицензии оператора связи «КырРосКом». Основанием для такого решения якобы послужило неэффективное использование частот.

На сегодня неизвестно, по каким критериям лицензия попала в этот список. Как известно, «КырРосКом» активно использует полученный ресурс, а в настоящее время данная лицензия обеспечивает доступ к беспроводному интернету LTE 1000 домохозяйства в Чуйской, Иссык-Кульской, Ошской и Джалал-Абадской областях.

Сама компания работает в Кыргызстане с 2000 года. Учредителем «КырРосКом» является российский инвестор (https://www.osoo.kg/inn/00911200010031/). Основное направление — это оказание услуг беспроводного интернета LTE. Лицензия, о которой идет речь, была выдана компании в 2013 году на основании постановления Государственного агентства связи КР. Оператор ежегодно перечисляет в бюджет за ее использование более 1 млн сомов.

Оператор вложил в развитие сети более 30 млн сомов, которые были направлены на установку около 30 базовых станций для оказания услуг. В этом году компания планировала потратить еще порядка 20 млн сомов на расширение сети. Однако, ГАС не стало своевременно выдавать разрешение на установку новых базовых станций, а затем вовсе издало приказ о прекращении действия лицензии.

Официальная позиция ГАС — вернуть государству частоты, которые бесконтрольно раздавались до 2017 года. Правда, планировалось, что возвращены будут неиспользуемые частоты, находящиеся в частных руках, ведь в последнее время резко возросла коммерческая привлекательность данного диапазона частот, и интереса к нему со стороны сотовых операторов связи. Следовательно, не являются ли данные действия результатом сговора между руководством ГАС или отдельных сотрудников курирующих его органов с одним из сотовых операторов с целью последующей передачи лицензии?

Вызывает много вопросов процедура отзыва лицензии. Непонятно, каким образом государство будет возмещать бизнесу инвестиции и упущенную прибыль. Если это рейдерский захват, то можно ждать судебные тяжбы в Арбитражном суде с миллионными исками и «пиаром» страны.

Известно, что инвестор уже направил жалобу на действия ГАС в Государственный комитет информационных технологий и связи.

Ранее и.о. президента, премьер-министр Садыр Жапаров говорил, что он защитит честных предпринимателей и бизнес.

«Как вы знаете, сразу после назначения на пост премьер-министра одно из первых моих заявлений было обращено именно к инвесторам и предпринимателям, которые создают рабочие места в стране. В частности, я призвал их быть более активными и если есть эффективные проекты и предложения, то напрямую обращаться ко мне. С тех пор ко мне пришло очень много инвесторов. Могу сказать, что половина моего рабочего времени уходит на встречи с ними. Я еще раз повторю – у меня всегда открыты двери для инвесторов, и мы создадим все необходимые условия для их комфортной работы», – говорил и.о. президента.

Обратится ли компания лично к Жапарову по поводу «частотного» беспредела или нет, пока неизвестно, но, если верить словам главы государства, такое право у нее есть.

Источник: reporter.kg