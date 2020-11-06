Азамат Арапбаев уклонился от налогов на миллионы?
Азамат Арапбаев привык прыгать из одной партии власти в другую, получать мандат, сомнительно вести бизнес. Его непостоянство вынуждает улыбаться. Мало того, что отвернувшись от СДПК перепрыгнул в «Биримдик», так еще аккуратно подхалимствует новой власти. Умолчим об остальном, будет ли раскрыто то, как уклоняется от уплаты налогов и скрывает миллионы цементный завод Арапбаева в Араванском районе, зарегистрированный в ОсОО «ЮКСМ»? Если глава Финпола Сыймык Жапыкеев даст задание своим сотрудникам, то быстро всплывут грубые нарушения закона. Или Азамат Арапбаев предварительно их загипнотизирует, подкупит? В общем вопросов полно. Хватит ли духу у Сыймыка Жапыкеева?
Источник: газета «Азия news» №33 от 05.11.2020 / стр. 5
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