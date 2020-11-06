Директоров школ в Кыргызстане могут начать избирать на 5 лет

Директоров школ в Кыргызстане могут начать избирать на 5 лет

В Министерстве образования и науки работает экспертная группа по внедрению механизма избрания директоров школ на пять лет. Об этом сообщил новый министр Алмазбек Бейшеналиев в эфире КТРК.

«В Министерство поступают много обращений в отношение директоров школ. Имеются сотни директоров, чей возраст составляет 70-80 лет. Некоторые занимают кресло десятки лет и не хотят уходить добровольно. По закону возрастных ограничений нет, директорская должность не является государственной . Но, при этом присутствуют коррупционные элементы, и нет кадрового обновления. В то же время среди них есть директора, которые показывают высокие результаты работы», — сказал министр.

По его словам, сейчас Министерство не имеет отношения к назначению директоров школ, их назначают отделы образования по рекомендации местных властей.

Для решения имеющихся проблем, министерство разрабатывает механизм их отстранения по оценочным критериям, на тот случай, если система избрания директоров не будет внедрена.

Источник: Элгезит