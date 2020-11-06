И.о. президента решил передать здание Белого дома на баланс ЖК

И.о. президента решил передать здание Белого дома на баланс ЖК

И.о. президента Садыр Жапаров решил передать здания Белого дома полностью на баланс Жогорку Кенеша. Об этом сообщил спикер Талант Мамытов во время демонтажа забора Белого дома.

С его слов, в ходе переговоров с и.о. президента он сообщил, что будет работать в другом здании.

«Так, Белый дом полностью перешел на баланс Жогорку Кенеша», - сказал он.

Кроме того, Мамытов отметил, что в здании Белого дома уже начат ремонт и в первую очередь планируется отремонтировать зал заседаний.

«Как только создадим условия для работы, то начнем проводить здесь заседания», - добавил спикер.

Напомним, сегодня в Бишкеке прошел демонтаж забора Белого дома. Как ранее заявил Т.Мамамытов, его сносят, чтобы власть была ближе к народу.

Источник: Кабар