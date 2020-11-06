Медакадемия планирует построить академическую клинику

Медакадемия планирует построить академическую клинику

Ректор КГМА им.И.К. Ахунбаева Индира Кудайбергенова 5 ноября провела встречу с участниками ГЧП проекта по строительству академической клиники.

Как сообщает академия, на встрече присутствовали директор компании «DK Consultants» Дэвид Ким, представители Международной финансовой корпорации (IFC), частной компании «Seoul Clinical Laboratories (SCL)» и ответственные работники отдела по реализации проектов государственно-частного партнерства Министерства экономики КР.

Также на встрече присутствовали соответствующие руководители Медакадемии.

В ходе встречи ректор рассказала о проекте и ответила на вопросы. А представители Международной финансовой корпорации (IFC), которые заинтересовались в участии в настоящем ГЧП проекте, презентовали реализованные ранее свои аналогичные проекты.

Следует отметить, что КГМА будут и дальше обсуждать детали реализации проекта с данными заинтересованными сторонами.

Источник: Кабар