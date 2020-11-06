Медакадемия планирует построить академическую клинику
Ректор КГМА им.И.К. Ахунбаева Индира Кудайбергенова 5 ноября провела встречу с участниками ГЧП проекта по строительству академической клиники.
Как сообщает академия, на встрече присутствовали директор компании «DK Consultants» Дэвид Ким, представители Международной финансовой корпорации (IFC), частной компании «Seoul Clinical Laboratories (SCL)» и ответственные работники отдела по реализации проектов государственно-частного партнерства Министерства экономики КР.
Также на встрече присутствовали соответствующие руководители Медакадемии.
В ходе встречи ректор рассказала о проекте и ответила на вопросы. А представители Международной финансовой корпорации (IFC), которые заинтересовались в участии в настоящем ГЧП проекте, презентовали реализованные ранее свои аналогичные проекты.
Следует отметить, что КГМА будут и дальше обсуждать детали реализации проекта с данными заинтересованными сторонами.
Источник: Кабар
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