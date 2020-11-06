Постановление о прекращении дела в отношении Эмильбека Кимсанова отменено

Генпрокуратура направила материалы в МВД

Генеральная прокуратура отменила постановление от 14 октября о прекращении уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ГТС Эмильбека Кимсанова. Об этом Vesti.kg сообщили в главном надзорном органе.

Досудебное производство направлено для расследования в МВД КР.

Источник: vesti.kg