Задержан экс-руководитель ОГУКС мэрии Бишкека

Задержан экс-руководитель ОГУКС мэрии Бишкека

Сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) КР по факту злоупотребления должностным положением при строительстве детского сада задержан бывший руководитель Общественно-государственного управления капитального строительства мэрии Бишкека (ОГУКС) гражданин «О.С.» (Омурканов Сталбек). Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП КР.

Установлено, что руководящие должностные лица ОГУКС мэрии Бишкека вопреки интересам государства и народа, действуя в нарушение Закона КР «О государственных закупках», заключали заведомо невыгодные договора на строительство детского сада на общую сумму около 70 млн сомов.

Сегодня во второй половине дня Первомайским районным судом задержанному будет применена мера пресечения.

Источник: Кабар