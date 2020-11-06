Спикер ЖК: Демонтировать забор Белого дома предложил Садыр Жапаров

Талант Мамытов отметил, что кыргызстанцы должны иметь возможность прийти и задать свои вопросы политикам

Сегодня утром работники МП «Тазалык» начали демонтаж забора вокруг Белого дома. На месте присутствовал спикер парламента Талант Мамытов.

Он отметил, что снос ограды был идеей и.о. президента Садыра Жапарова.

«Это было предложено Садыром Жапаровым, -пояснил торага ЖК. - Я и другие парламентарии поддержали эту идею. Мы должны быть открыты, между властью и народом должен быть открытый диалог. Кыргызстанцы должны иметь возможность прийти, задать свои вопросы и озвучить свои чаяния. Забор не решает ни одну проблему- проблемы в нас самих. Из-за того, что народ не может донести до власти свои переживания, возникают проблемы».

Мамытов также добавил, что в скором времени решится вопрос проведения ремонта самого здания.

Напомним, вчера было принято решение демонтировать забор вокруг Белого дома.

Источник: vesti.kg