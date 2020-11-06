Фото – Демонтаж забора вокруг Жогорку Кенеша

Демонтаж забора вокруг Жогорку Кенеша
Начался демонтаж забора вокруг здания Жогорку Кенеша. Демонтаж проводят сотрудники МП «Тазалык».
Источник: reporter.kg
|06.11.2020
|Курс
|USD
|83.81
|EUR
|98.57
|RUB
|1.07
|JPY
|7.84
|CNY
|12.22
Демонтаж забора вокруг Жогорку Кенеша
Начался демонтаж забора вокруг здания Жогорку Кенеша. Демонтаж проводят сотрудники МП «Тазалык».
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!