Какие религиозные, экстремистские и террористические организации запрещены в КР? Ответ ГУВД

Какие религиозные, экстремистские и террористические организации запрещены в КР? Ответ ГУВД

ГУВД Бишкека распространило список религиозных, экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории Кыргызстана.

Запрещены следующие организации:

1. «Аль-Каида» - Решением Первомайского районного суда г.Бишкек от 15 сентября 2006 года признана террористической организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена.

2. «Движение Талибан» - Решением Первомайского районного суда г.Бишкек от 15 сентября 2006 года признана террористической организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена.

3. «Исламское движение Восточного Туркестана» - Постановлением Верховного Суда Кыргызской Республики от 20 августа 2003 года признана террористической организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена.

4. «Курдский народный конгресс» («Конгра-Гель») - Решением Первомайского районного суда г.Бишкек от 11 июня 2008 года признана террористической организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена.

5. «Организация освобождения Восточного Туркестана» - Постановлением Верховного Суда Кыргызской Республики от 20 августа 2003 года признана террористической организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена.

6. «Хизб ут-Тахрир-аль-Ислами» - Постановлением Верховного Суда Кыргызской Республики от 20 августа 2003 года признана экстремистской организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена.

7. «Группа джихада» («Союз Исламского джихада») - Решением Первомайского районного суда г.Бишкек от 11 июня 2008 года признана террористической организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена.

8. «Исламская партия Туркестана» («Исламское движение

Узбекистана») - Постановлением Верховного Суда Кыргызской Республики от 20 августа 2003 года признана террористической организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена.

9. «Церковь объединения» (церковь Муна) - Решением Свердловского районного суда г.Бишкек от 22 февраля 2012 года запрещена деятельность на территории Кыргызской Республики.

10. “Жайшуль Махди” - Решением Первомайского районного суда г.Бишкек от 24 октября 2012 года запрещена деятельность на территории Кыргызской Республики.

11. “Джундь-аль Халифат” («Джунд-аль Халифат») - Решением Первомайского районного суда г.Бишкек от 24 октября 2012 года запрещена деятельность на территории Кыргызской Республики.

12. «Ансаруллох» (Ансарул Аллах) - Решением Первомайского районного суда г.Бишкек от 24 октября 2012 года запрещена деятельность на территории Кыргызской Республики.

13. «Ат-Такфир Валь-Хиджра» («Ат-Такфир ва-л-Хиджра») - Решением Первомайского районного суда г.Бишкек от 24 октября 2012 года запрещена деятельность на территории Кыргызской Республики.

14. «Акромия» - 14 марта 2014 года Первомайский районный суд г.Бишкек признал религиозное движение «Акромия» экстремистской организацией и запретил на территории Кыргызской Республики.

15. «Агитационно-пропагандистские материалы и пропагандисткая деятельность Тихомирова А.А.-Саида Бурятского» - 14 марта 2014 года Октябрьским районным судом г.Бишкек признаны экстремистскими, агитационно-пропагандистские материалы и пропагандистская деятельность Тихомирова А.А. – Саида Бурятского.

16. «ИГИЛ» - 13 февраля 2015 года Октябрьским судом г.Бишкек «ИГИЛ» признана террористической и экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

17.«Джабхат ан-Нусра» - Решением Октябрьского районного суда г.Бишкек от 23 июня 2015 года религиозная организация «Джабхат ан-Нусра» была признана террористической и экстремистской, ее деятельность на территории Кыргызстана запрещена.

18. «Катибат аль-Имам аль-Бухари» (Батальон Имама Бухари») - 13 мая 2015 года решением Ошского городского суда организация «Катибат аль-Имам аль-Бухари» (Батальон Имама Бухари») признана террористской и экстремисткой организацией и ее деятельность запрещена на территории Кыргызской Республики.

19. «Жаннат Ошиклари» («Поклонники рая») - 13 мая 2015 года решением Ошского городского суда организация «Жаннат Ошиклари» («Поклонники рая») признана террористской и экстремисткой организацией и ее деятельность запрещена на территории Кыргызской Республики.

20. «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» - Решением Ошского городского суда от 17 марта 2016 года подразделение «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» признано террористической организацией и ее деятельность запрещена на территории Кыргызской Республики.

21. «Йакын-Инкар» - Решением Октябрьского районного суда г.Бишкек от 15 июня 2017 года запрещена деятельность на территории Кыргызской Республики.

Источник: Кабар