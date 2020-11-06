Какие религиозные, экстремистские и террористические организации запрещены в КР? Ответ ГУВД
ГУВД Бишкека распространило список религиозных, экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории Кыргызстана.
Запрещены следующие организации:
1. «Аль-Каида» - Решением Первомайского районного суда г.Бишкек от 15 сентября 2006 года признана террористической организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена.
2. «Движение Талибан» - Решением Первомайского районного суда г.Бишкек от 15 сентября 2006 года признана террористической организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена.
3. «Исламское движение Восточного Туркестана» - Постановлением Верховного Суда Кыргызской Республики от 20 августа 2003 года признана террористической организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена.
4. «Курдский народный конгресс» («Конгра-Гель») - Решением Первомайского районного суда г.Бишкек от 11 июня 2008 года признана террористической организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена.
5. «Организация освобождения Восточного Туркестана» - Постановлением Верховного Суда Кыргызской Республики от 20 августа 2003 года признана террористической организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена.
6. «Хизб ут-Тахрир-аль-Ислами» - Постановлением Верховного Суда Кыргызской Республики от 20 августа 2003 года признана экстремистской организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена.
7. «Группа джихада» («Союз Исламского джихада») - Решением Первомайского районного суда г.Бишкек от 11 июня 2008 года признана террористической организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена.
8. «Исламская партия Туркестана» («Исламское движение
Узбекистана») - Постановлением Верховного Суда Кыргызской Республики от 20 августа 2003 года признана террористической организацией, деятельность на территории Кыргызской Республики запрещена.
9. «Церковь объединения» (церковь Муна) - Решением Свердловского районного суда г.Бишкек от 22 февраля 2012 года запрещена деятельность на территории Кыргызской Республики.
10. “Жайшуль Махди” - Решением Первомайского районного суда г.Бишкек от 24 октября 2012 года запрещена деятельность на территории Кыргызской Республики.
11. “Джундь-аль Халифат” («Джунд-аль Халифат») - Решением Первомайского районного суда г.Бишкек от 24 октября 2012 года запрещена деятельность на территории Кыргызской Республики.
12. «Ансаруллох» (Ансарул Аллах) - Решением Первомайского районного суда г.Бишкек от 24 октября 2012 года запрещена деятельность на территории Кыргызской Республики.
13. «Ат-Такфир Валь-Хиджра» («Ат-Такфир ва-л-Хиджра») - Решением Первомайского районного суда г.Бишкек от 24 октября 2012 года запрещена деятельность на территории Кыргызской Республики.
14. «Акромия» - 14 марта 2014 года Первомайский районный суд г.Бишкек признал религиозное движение «Акромия» экстремистской организацией и запретил на территории Кыргызской Республики.
15. «Агитационно-пропагандистские материалы и пропагандисткая деятельность Тихомирова А.А.-Саида Бурятского» - 14 марта 2014 года Октябрьским районным судом г.Бишкек признаны экстремистскими, агитационно-пропагандистские материалы и пропагандистская деятельность Тихомирова А.А. – Саида Бурятского.
16. «ИГИЛ» - 13 февраля 2015 года Октябрьским судом г.Бишкек «ИГИЛ» признана террористической и экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.
17.«Джабхат ан-Нусра» - Решением Октябрьского районного суда г.Бишкек от 23 июня 2015 года религиозная организация «Джабхат ан-Нусра» была признана террористической и экстремистской, ее деятельность на территории Кыргызстана запрещена.
18. «Катибат аль-Имам аль-Бухари» (Батальон Имама Бухари») - 13 мая 2015 года решением Ошского городского суда организация «Катибат аль-Имам аль-Бухари» (Батальон Имама Бухари») признана террористской и экстремисткой организацией и ее деятельность запрещена на территории Кыргызской Республики.
19. «Жаннат Ошиклари» («Поклонники рая») - 13 мая 2015 года решением Ошского городского суда организация «Жаннат Ошиклари» («Поклонники рая») признана террористской и экстремисткой организацией и ее деятельность запрещена на территории Кыргызской Республики.
20. «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» - Решением Ошского городского суда от 17 марта 2016 года подразделение «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» признано террористической организацией и ее деятельность запрещена на территории Кыргызской Республики.
21. «Йакын-Инкар» - Решением Октябрьского районного суда г.Бишкек от 15 июня 2017 года запрещена деятельность на территории Кыргызской Республики.
Источник: Кабар
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