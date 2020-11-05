Вторая волна COVID-19. Жена Садыра Жапарова будет помогать волонтерам

Жена Садыра Жапарова будет помогать волонтерам

Супруга исполняющего обязанности президента премьер-министра Садыра Жапарова Айгуль будет помогать волонтерам в борьбе с коронавирусом. Об этом стало известно сегодня после встречи первой леди с гражданскими активистами.

Айгуль Жапарова обсудила с добровольцами проблемы и решение первоочередных задач, которые возникают сейчас, во время второй волны COVID-19.



По данным участников встречи, будет открыт волонтерский стационар на 80 коек в самое ближайшее время. Сюда можно будет привозить заболевших коронавирусом или внебольничной пневмонией в случае нехватки мест в медицинских учреждениях Бишкека. Первая леди пообещала, что стационар будет полностью оснащен всем необходимым, включая ИВЛ и специальное оборудование.



Известно, что инициатором встречи и помощи волонтерам выступила сама супруга и. о. президента Садыра Жапарова.

Источник: 24.kg