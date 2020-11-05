Алмазбек Акматалиев, профессор: «Если президент будет управлять правительством без премьера, то правительство будет сильным»

В-восьмых, судьи должны избираться народом.

— Нужна ли Кыргызстану конституционная реформа?

— Кыргызстану нужна конституционная реформа. У меня есть следующие предложения по новой конституционной реформе.

Во-первых, будущий Жогорку Кенеш должен быть двухпалатным: 55 депутатов – законодательная палата. Избираются по партийному списку. 3-процентный порог, открытый список (преференция)…

Во-вторых, курултай, куда будут избираться представители 40 районов и 29 городов. Тогда курултай будет состоять из 69 представителей. Представители курултая избираются сроком на один год, на совместных заседаниях сельских и районных кенешей, на сессиях городских кенешей. Если за год представитель хорошо проявил себя, то срок его работы продлевается.

В-третьих, законодательная палата будет работать постоянно. Курултай будет работать сессиями. Народные представители из курултая не будут получать зарплату.

В-четвертых, АКС выводится из структуры ГКНБ, а главу этой службы назначает курултай. Генпрокурора назначает и освобождает законодательная палата.

В-пятых, вопрос импичмента президента решается на основании совместного решения законодательной палаты и курултая.

В-шестых, избранный народом президент формирует правительство без премьера и управляет им. Только тогда правительство будет стабильным и сильным. Будет один аппарат, министры приходят с президентом как минимум на 6 лет, будут наделены полномочиями и ответственностью.

В-седьмых, один раз в год курултай будет принимать отчет у правительства. Он будет вправе требовать у президента отправить в отставку отдельных министров.

В-восьмых, судьи должны избираться народом.

В-девятых, глав сельских управ и мэров должны избирать жители этих районов. Только тогда они будут работать для народа, будучи независимыми от центральной власти.

Думаю, введение такой системы правления будет удобным и эффективным.

Источник: газета «Майдан.kg» №41 от 04.11.2020 / стр. 3