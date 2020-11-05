Пресс-секретарь и.о. президента опровергла информацию о соглашении с иностранной компанией о лоббировании Садыра Жапарова

Пресс-секретарь и.о. президента опровергла информацию о соглашении с иностранной компанией о лоббировании Садыра Жапарова

Пресс-секретарь и.о. президента Галина Байтерек прокомментировала информацию, распространяющуюся в СМИ о том, что якобы Садыр Жапаров подписал договор о лоббировании интересов страны.

«Согласно нашему законодательству, государство не регулирует договорные отношения частных компаний. Соответственно, не может быть и речи о подписании такого рода соглашений со стороны главы государства. Лица, подписавшие его, могли прикрыться именем Садыра Жапарова. Иначе говоря, и.о. президента не имеет никакого отношения к данному документу», - заявила Галина Байтерек.

Она считает, что «подобные вбросы могут быть связаны с приближающимися президентскими выборами в стране с целью очернения того или иного лица».

Ранее издание Foreignlobby.com написало о том, что «офис президента» подписал соглашение с канадской компанией Dickens & Madson Canada на 1 миллион долларов. Документ, по данным СМИ, предполагает лоббирование интересов власти Кыргызстана за рубежом. «Компания берет на себя обязательства по обеспечению Жапарову встреч с высокопоставленными должностными лицами США, премьер-министром Израиля, представителями Арабских стран», - пишет Foreignlobby.com.

Но, согласно появившимся в Интернете копиям документов, соглашение подписал Абдыманап Карчыгаев, владелец аграрной корпорации «Реннесанс», зарегистрированной в Бишкеке. Его сын Алтынбек Карчыгаев сообщил «Азаттыку», что такое соглашение действительно было подписано, отметив, что «основная его цель – выплата госдолга» и добавил, что подробности о соглашении знает его отец. У Абдыманапа Карчыгаева есть ряд фирм, зарегистрированных в Кыргызстане и России.

Источник: Азаттык