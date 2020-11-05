Кыргызстанцы смогут отдохнуть 4 дня подряд – с 7 по 10 ноября

В Кыргызстане 7 и 8 ноября отмечают Дни истории и памяти предков.
Как сообщает пресс-служба Министерство труда и соцразвития, в этом году 7 и 8 ноября выпадают на субботу и воскресенье, в связи с этим выходные дни переносятся на понедельник, 9 ноября и вторник, 10 ноября.
Таким образом, кыргызстанцы с пятидневным рабочим графиком будут отдыхать четыре дня подряд – 7,8,9 и 10 ноября.
Кыргызстанцы с шестидневным графиком работы будут отдыхать 7, 8 и 9 ноября соответственно.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!