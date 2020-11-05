Кыргызстанцы смогут отдохнуть 4 дня подряд – с 7 по 10 ноября

В Кыргызстане 7 и 8 ноября отмечают Дни истории и памяти предков.

Как сообщает пресс-служба Министерство труда и соцразвития, в этом году 7 и 8 ноября выпадают на субботу и воскресенье, в связи с этим выходные дни переносятся на понедельник, 9 ноября и вторник, 10 ноября.

Таким образом, кыргызстанцы с пятидневным рабочим графиком будут отдыхать четыре дня подряд – 7,8,9 и 10 ноября.

Кыргызстанцы с шестидневным графиком работы будут отдыхать 7, 8 и 9 ноября соответственно.

Источник: Кабар