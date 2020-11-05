Заболевший Камчы Кольбаев переведен в колонию №47. Там содержится Атамбаев
В связи со состоянием здоровья Камчыбек Асанбеков [Кольбаева] переведен висправительную колонию №47 ГСИН. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.
В настоящее время ГКНБ продолжается расследование досудебного производства по факту создания преступной организации или участия в ней.
В связи с чем, ГКНБ призывает граждан не распространять слухи о якобы скором освобождении К.Асанбекова.
“Так, совсем недавно на пресс-конференции экс-секретарь Совета безопасности Кенешбек Дуйшебаев заявил о том, что якобы власть договорилась с ОПГ и что в ближайшие дни выпустят Камчыбека Асанбекова. В связи с этим, “оперативные данные” К.Дуйшебаева не подтвердились. Сказанные им слова можно расценивать как дешевый пиар, что не красит его как бывшего руководителя ГКНБ. ГКНБ ведет активную борьбу с коррупцией и криминалом. Все мероприятия проводятся строго в рамках закона. Проводится соответствующая работа по демонтажу коррупционных схем в госорганах, возмещению ущерба государству и искоренению криминальных проявлений», – сказали в пресс-службе.
Отметим, что совсем недавно в ИК-47 был переведен экс-президент Алмазбек Атамбаев, а также ранее содержался политик Омурбек Текебаев.
Источник: reporter.kg
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