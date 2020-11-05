Превратившаяся в головную боль форма № 2
На прошедших парламентских выборах вызвала много недовольства форма № 2, позволяющая голосовать не по месту проживания. Многие требовали ее убрать, депутаты ЖК решили не использовать ее на предстоящих выборах. Но остается открытым вопрос – не поспешное ли это было решение?
Потому что форма № 2 давала возможность проголосовать гражданам, которые по различным обстоятельствам не могли проголосовать по месту прописки. Лишившись такой возможности, сотни тысяч граждан не смогут проголосовать. Это, во-первых. Во-вторых, в результате этого число участвовавших в выборах граждан уменьшится и это может негативно повлиять на сам ход выборов.
Источник: газета «Майдан.kg» №41 от 04.11.2020 / стр. 5
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