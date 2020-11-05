Для чего Бабанову неприкосновенность?

После предстоящих конституционных реформ, референдума будет ясно, какой будет форма правления в Кыргызстане.

Но среди общественности, народа наблюдаются различные взгляды, мнения на этот счет.

С приближением президентских выборов потихоньку поднимает голову Омурбек Бабанов, выставляя себя сторонником президентской формы правления. По его словам, в данное время страна живет при суперпрезидентской форме правления. Но ответственность всегда сваливают на премьер-министра. Но при нынешней форме правления было бы правильно, если бы ответственность на себя брал президент.

Политик считает, что депутаты Жогорку Кенеша должны получить абсолютную неприкосновенность. Он считает, что в свое время неправильно поступили, лишив депутатов таких привилегий.

«Омурбек Текебаев убрал эту неприкосновенность и сам стал жертвой. Кандидатов в депутаты нужно проверять до выборов. Если он чист, то должен получить абсолютную неприкосновенность. Только тогда человек не будет бояться поднимать проблемы, ставить вопросы ребром», — сказал он.

В таких вопросах можно понять Бабанова. Он один из тех политиков, которые имеют мутное прошлое. Поэтому в последние годы мучается, не может перечить власти или критиковать. И без слов понятно, почему он хочет восстановить неприкосновенность.

Источник: газета «Майдан.kg» №41 от 04.11.2020 / стр. 5