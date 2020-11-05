Депутат К.Жумалиев намерен подать в суд по делу, которое было возобновлено Жапыкеевым

Депутат Кубанычбек Жумалиев намерен подать в суд.

Такое заявление он сделал 5 ноября журналистам, комментируя обыск в торговых центрах «Гоин», «Таатан» и в университете «МУИТ».

По его словам, это дело касается имущества его родственников.

«Глава Финпола Сыймык Жапыкеев возобновил дело, которое уже было закрыто 7 сентября», - сказал он.

Ранее, 4 ноября, сообщалось, что сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями проводят обыски в торговых центрах «Гоин», «Таатан» и в Международном университете инновационных технологий.

Согласно данным Министерства юстиции, руководителем ОсОО Кыргызско-Китайское ОсОО торговый центр «Гоин LTD» является Жумалиева Гулнур Кубанычбековна, учредителями - Мунире, Хэн Чэнюй и 2 учредителя.

Жумалиев Кубанычбек Мырзабекович является соучредителем «Международного Университета Инновационных Технологий».

Ранее К.Жумалиев в открытых источниках рассказывал, что имеет доли в торговом центре «Гоин», построенном на средства китайского инвестора Хе Чен Юу, и в торговом центре «Таатан» на средства китайского инвестора Тан Фан Чун.

Источник: www.tazabek.kg