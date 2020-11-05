Депутат К.Жумалиев намерен подать в суд по делу, которое было возобновлено Жапыкеевым

Депутат Кубанычбек Жумалиев намерен подать в суд.
Такое заявление он сделал 5 ноября журналистам, комментируя обыск в торговых центрах «Гоин», «Таатан» и в университете «МУИТ».
По его словам, это дело касается имущества его родственников.
«Глава Финпола Сыймык Жапыкеев возобновил дело, которое уже было закрыто 7 сентября», - сказал он.
Ранее, 4 ноября, сообщалось, что сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями проводят обыски в торговых центрах «Гоин», «Таатан» и в Международном университете инновационных технологий.
Согласно данным Министерства юстиции, руководителем ОсОО Кыргызско-Китайское ОсОО торговый центр «Гоин LTD» является Жумалиева Гулнур Кубанычбековна, учредителями - Мунире, Хэн Чэнюй и 2 учредителя.
Жумалиев Кубанычбек Мырзабекович является соучредителем «Международного Университета Инновационных Технологий».
Ранее К.Жумалиев в открытых источниках рассказывал, что имеет доли в торговом центре «Гоин», построенном на средства китайского инвестора Хе Чен Юу, и в торговом центре «Таатан» на средства китайского инвестора Тан Фан Чун.
Источник: www.tazabek.kg
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