Горнодобывающие компании все еще простаивают, что сильно отразится на поступлениях в госбюджет

Садыра Жапарова просят помочь возобновить производство.

«Сложившаяся ситуация дискредитирует провозглашенную политику защиты бизнеса»

Главы компаний недропользователей обратились к и.о. президента Садыру Жапарову с просьбой решить проблему простоя предприятий.

Текст обращения:

«Уважаемый Садыр Нургожоевич,

Компании-недропользователи выражают свое почтение и уважение, и обращаются в связи с необходимостью решения вопроса простоя горнорудных предприятий.

6-7 октября 2020 года горнорудные компании на месторождениях столкнулись с организованными группами из числа агрессивно настроенных местных жителей, которые заехали на производственные объекты, потребовали незамедлительно остановить производство, вывезти иностранных граждан, сотрудников. В случае невыполнения требований звучали угрозы сжечь себя, объекты, осуществить погром техники, оборудования и другого имущества. Вся страна и мировое сообщество стали свидетелями порчи дорогостоящей техники, оборудования, поджогов и грабежа на месторождении Джеруй. Пострадал как сам иностранный инвестор, так и местные подрядные организации.

По требованию отдельных групп лиц, а также в целях недопущения конфликта, обеспечения безопасности жизни и здоровья своих сотрудников и предотвращения возможных последующих беспорядков, ряд ведущих компаний были вынуждены остановить производственную деятельность.

За период остановки на месторождения периодически приезжали группы местных жителей, которые выдвигали отдельные требования, в том числе по приему на работу граждан только из числа местных жителей, а также увольнения сотрудников из других регионов республики.

Компании хотели бы заверить, что большинство сотрудников компании являются гражданами Кыргызской Республики, а все вопросы приема на работу решаются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Выдвигаемое местными активистами требование уволить жителей других регионов республики и принять на их место местных жителей не может рассматриваться со стороны компаний как правомерное и законное, т.к. все сотрудники являются гражданами Кыргызской Республики.

Инвесторы в своей деятельности руководствуются принципами открытости и гласности, и при приеме на работу строго соблюдают требования трудового законодательства Кыргызской Республики.

В адрес компаний-недропользователей поступило письмо от Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования при Правительстве Кыргызской Республики исх.№04-5/9409 от 20.10.2020 года о запуске предприятия, о готовности обеспечить безопасность и сохранность имущества. По результатам совещаний Аппарата Правительства Кыргызской Республики (от 20.10.2020 года, от 24.10.2020 года) под председательством первого вице-премьер министра были даны протокольные поручения государственным органам об обеспечении безопасности и запуске горнорудных предприятий, о проведении разъяснительной работы межведкомиссии на местах.

После заверений со стороны Правительства Кыргызской Республики об обеспечении безопасности сотрудникам и производственной деятельности, недропользователями была предпринята попытка начать подготовку к запуску производства и завоз сотрудников на производственные объекты, чему воспрепятствовали все те же организованные группы лиц из числа местного населения.

Межведомственная комиссия государственных органов выехала на месторождения, где проводила встречи с местным населением в Чаткальском, Ала-Букинском районах 26-28 октября т.г. Все встречи межведомственной комиссии из представителей различных государственных органов с местными жителями на месторождениях были сорваны агрессивно настроенными местными активистами, выдвигавшими требования остановить производство и вывезти сотрудников. Компании были вынуждены остановить процесс запуска производственных процессов.

Сообщаем вам, что акционеры, инвестирующие в горнодобывающую отрасль, финансовые институты, предоставляющие денежные средства (займы) для инвестиций, компании-недропользователи обеспокоены сложившейся ситуацией на местах, отсутствием порядка и верховенства закона. Компании вынуждены пересматривать производственные планы, нести убытки по содержанию техники, оборудования, основная масса сотрудников не может приступить к работе. При этом компании продолжают нести обязательства по внешним займам.

Отмечаем, что простой бюджетообразующих предприятий в период пандемии и дефицита бюджета государства очень сильно отразится на поступлениях в местные бюджеты. Бюджет республики уже теряет доходы за октябрь, т.к. весь месяц предприятия были вынуждены стоять, а это заработные платы учителям, государственным служащим, пенсии и пособия.

Хотелось бы отметить, что благодаря работе горнорудных предприятий в отдаленных приграничных районах отдельные айыл окмоту, где работают предприятия, вышли из дотационных и являются самыми богатыми в республике, могут направлять и использовать денежные средства из фондов регионов на строительство и ремонт дорог, строительство и поддержание социальных объектов. Во многих селах проведены свет и вода, отдельные села не имели связующих дорог до районных центров, и могли стать анклавами других граничащих с республикой государств. Заработные платы рабочих на горнорудных предприятиях выше средней заработной платы государственного служащего.

Многие вопросы, которые решены за счет горнорудных предприятий, умалчиваются или не освещаются в СМИ для населения вообще. Сложившаяся ситуация на горнорудных предприятиях дискредитирует провозглашенную главой государства политику, направленную на защиту бизнеса и создание благоприятных инвестиционных условий в Кыргызской Республике.

Многоуважаемый Садыр Нургожоевич,

Иностранным и отечественным инвестициям требуются гарантии защиты привлеченных ими инвестиций в экономику Кыргызской Республики. Инвесторы хотят быть уверенными, что должностные и другие лица, препятствующие привлечению инвестиций, принимающие меры по незаконному захвату государственного, муниципального, частного, имущества, включая вмешательство в их деятельность, решение кадровых вопросов организаций либо способствующие другим лицам осуществлять эти действия, понесут уголовную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Производственная деятельность горнорудных предприятий на сегодняшний день остановлена, и при текущих обстоятельствах возобновление производственной деятельности полностью зависит от обеспечения надлежащих условий работы и гарантий безопасности. Мы верим, что с Вашей стороны и стороны всех государственных, правоохранительных органов будут предприняты меры для наведения порядка в регионах и в скором времени будут обеспечены условия для возобновления деятельности всех предприятий».

Под обращением подписались президент ОсОО «Full Gold Mining», президент компании ЗАО «Чаарат ЗААВ», заместитель генерального директора ЗАО «Кичи Чаарат», генеральный директор ОсОО «КАЗ Минералз Бозымчак», генеральный директор ОсОО «Вертекс Голд Компани» и генеральный директор ОсОО «Эти Бакыр Терексай».

Источник: vesti.kg