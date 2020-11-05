Выявлена очередная коррупционная схема в ГП «НК «Кыргыз темир жолу» - ГКНБ

Выявлена очередная коррупционная схема в ГП «НК «Кыргыз темир жолу» - ГКНБ

Антикоррупционной службой ГКНБ КР выявлена очередная коррупционная схема в Государственном предприятии «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» при организации и проведении госзакупок.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности, в рамках досудебного производства установлено, что в период с 2018 по 2020 годы хозяйствующим субъектом с целью извлечения наибольшей материальной выгоды, в сговоре с ответственными должностными лицами Госпредприятия, вместо деревянных шпал типа 1 (высококачественные) фактически была осуществлена поставка и установка шпал заведомо низкого качества, не отвечающих требуемым стандартам.

Указанные действия могли повлечь за собой негативные последствия в виде железнодорожной катастрофы с человеческими жертвами.

По результатам судебной экспертизы, проведенной Государственной судебно-экспертной службой, был установлен ущерб интересам государства в размере более 25 млн сомов.

4 ноября 2020 года в рамках указанного досудебного производства зарегистрированного в АИС ЕРПП по ст.204 ч.3 ( Мошенничество ) УК КР, решением Первомайского районного суда г.Бишкек в отношении представителя хозяйствующего субъекта «И.Г.А.» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Кабар