Медикам, работающим в «красной» зоне, увеличили сумму компенсации

Медикам, работающим в «красной» зоне, увеличили сумму компенсации.

Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил замминистра здравоохранения КР Мадемин Каратаев.

Он сообщил, что ранее врачи за работу в «красной» зоне получали по 2500 сомов в день в качестве компенсации, сейчас эту сумму увеличили до 3 тыс. Средний медперсонал получает 2500 сомов, младший – 2300 сомов.

«За нахождение в обсервации медики получают по 900 сомов в день», - проинформировал он.

Кроме того, Каратаев рассказал, что для получения компенсации в 200 тыс. сомов подали заявку 2300 медиков, выплачено из них 477. Он уточнил, что здесь по каждому из них работает комиссия.

Замминистра здравоохранения сообщил, что всего в Кыргызстане от коронавируса умерли 84 медика, заявки на получение компенсации поступило 41, 28 из них выплачены. Отметим, что компенсация за смерть медика составляет 1 млн сомов.

Источник: Кабар