Доколе будут баловать Жапарова?

При Бакиеве незаконно трансформировал гектары земель в новостройке Кок-Жар, заработал миллионы долларов, продавая эти земли как участки.

Кто только не знает депутата ЖК, трехдневного советника и. о. президента Садыра Жапарова — Акылбека Жапарова. Умен, заслушаешься, когда он говорит об экономике. Но свой ум он использует не для народа и страны, а для личного обогащения и карьерного роста. Этот человек коррупционным путем наколотил большое состояние, когда занимал большие должности. Тем не менее при любой власти ему удавалось вылезти сухим из воды.

Можно долго перечислять его коррупционные дела. Как понимать, что он по сей день не вернул ни 1 сома, хотя в 2009 году взял кредит на 200 млн сомов? Почему законы не работают против него? Можно перечислить десятки граждан, которые не смогли вернуть кредит вовремя и лишились крова. А Акылбек Жапаров баловень?

Если говорить о том, как он погряз в коррупции, то? будучи вице-премьер-министром? он за смешные деньги приватизировал предприятие «МИС» в городе Канте. Кроме того, представил ложную информацию по налогам упомянутого предприятия, нанес государству ущерб в 30 млн сомов.

При Бакиеве незаконно трансформировал гектары земель в новостройке Кок-Жар, заработал миллионы долларов, продавая эти земли как участки.

Почему соответствующие правоохранительные органы, Служба по борьбе с экономическими преступлениями не проверяют упомянутые незаконные делишки Жапарова и не принимают меры в рамках закона? Доколе будут баловать Жапарова?

Источник: газета «Майдан.kg» №41 от 04.11.2020 / стр. 5