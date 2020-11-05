Самсаалы Четинбаев: «Нужно изучить Конституцию вплоть до мелочей, сделать ее по-настоящему народной, демократической, принять полноценный Основной закон»

Но будет неправильно проводить реформу в такое непростое время.
— Нужна ли Кыргызстану конституционная реформа?
— Кыргызстану обязательно нужна конституционная реформа. Но будет неправильно проводить реформу в такое непростое время. Если сейчас проведем реформу, то могут быть допущены недостатки, как раньше. Это может произойти из-за нестабильной политической ситуации. Нужно «семь раз отмерить, один раз отрезать». Это не игрушки. Должны участвовать все слои общества, взвесить плюсы и минусы, изучить до мелочей, принять настоящий, народный, демократический Основной закон. Основной закон нужно писать не в интересах горстки людей, а в интересах и будущего всего народа.
Источник: газета «Майдан.kg» №41 от 04.11.2020 / стр. 3
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