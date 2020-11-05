Когда проверят коррупционные дела Каната Садыкова?

Сообщается, что это только малая часть коррупционных и незаконных дел Каната Садыкова.

тех пор как появились разговоры о том, что бывший депутат ЖК Каныбек Осмоналиев может стать ректором Кыргызского государственного национального университета, коллектив учебного заведения разделился на две части. Одна часть поддерживает Каната Садыкова, другая часть обвиняет его в коррупции и требует уйти. По их словам, Канат Садыков, став ректором, начал делать то, что ему вздумается. Он открыл дополнительные штатные единицы для друзей, которых завел на посту министра образования, назначил их себе советниками. Завел себе 5 советников, на содержание которых ежегодно из бюджета вуза выделяется 23 млн 700 тысяч сомов.

Сообщается, что это только малая часть коррупционных и незаконных дел Каната Садыкова. О том, что господин Канат «царствует» в учебном заведении говорилось и до этого, но никакие меры не были предприняты. Сегодняшняя власть обещает ужесточить борьбу с коррупцией. В таком случае нужно тщательно проверить ректорскую деятельность Каната Садыкова, вынудить его ответить за незаконную деятельность.

Источник: газета «Майдан.kg» №41 от 04.11.2020 / стр. 5