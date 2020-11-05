Садыр Жапаров: Открыт специальный счет для погашения долга Китая

Открыт специальный счет для погашения долга Китая

Исполняющий обязанности президента КР, премьер-министр Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в Джалал-Абадскую область встретился с жителями сел Кок-Таш и Кок-Серек Ала-Букинского района. Одним из интересующих вопросов от жителей стало погашение внешнего госдолга.

«Мигранты, которые доверяют мне, а также частные предприниматели открывают специальный счет для погашения долга Китая. В течение двух-трех дней вопрос решится. Мы обеспечим прозрачность счета», — ответил премьер министр.

Ранее на встречах с жителями Джалал-Абадской области Жапаров заявил, что внутренних ресурсов страны достаточно для обслуживания государственного долга.

Напомним, в октябре депутат парламента Айнуру Алтыбаева предложила начать кампанию по сбору средств для погашения госдолга перед Китаем.

По информации Министерства финансов на 30 июля, внешний долг Кыргызстана составляет 4 млрд 169,6 млн долларов США (320 млрд 39,21 млн сомов). Из них 1 млрд 776,29 млн долларов (42,6%) — кредиты, взятые в Эксимбанке Китая.

Источник: Элгезит