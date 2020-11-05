И.о. мэра Бишкека решил временно закрыть все тойкана в столице

В ближайшее время выйдет официальное решение городских властей

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев планирует закрыть все тойкана в столице. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, владельцы ресторанов и кафе подвергают жизни бишкекчан опасности.

- Ситуация с коронавирусом становится тяжелой, - написал градоначальник. - Мы просим вас, но вы не слушаете нас. Вы подвергаете опасности весь город. Город закрывать на карантин не можем, народ будет мучиться.

Временный глава города обратился рестораторам. Тулобаев отметил, что планируется закрыть все тойкана на 15 дней.

- Соответствующее решение выпустим в ближайшее время, - говорится в обращении.

Источник: vesti.kg