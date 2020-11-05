За месяц мясо в Кыргызстане подорожало на 11%. В Госантимонополии пояснили причину

За месяц мясо в Кыргызстане подорожало на 11%. В Госантимонополии пояснили причину

За месяц мясо в Кыргызстане подорожало на 11%. Об этом агентству «Кабар» сообщила завотделом анализа конкурентной среды Госслужбы антимонопольного регулирования КР Лариса Шустикова.

Так, по ее словам, с января рост цен на говядину составил 21%. За последнюю неделю цены выросли на 2%. Также сахар с начала года подорожал на 13%, масло подсолнечное на 33,9% с января, а за месяц - на 8%.

Шустикова пояснила, с чем связан рост цен на продукты питания. Так, по ее словам, сахар и масло импортируются из других стран. В основном это Россия и Казахстан. В связи с тем, что в России в этом году урожай свеклы был слабый, цены на сахар подскочили.

«Этот прогноз был на август. Торговые сети ответили, что до сентября продавали старые запасы, поэтому держали цены. Наш Каинды завод запущен, но мы не сможем обеспечить себя сахаром полностью», - сказала она.

Комментируя рост цен на мясо, она сообщила, что это связано с введением Казахстаном ограничений на вывоз их мяса и живого скота из страны.

«Скот у нас закупается в Узбекистан и Таджикистан. Также играют роль перекупщики», - сказала она.

Лариса Шустикова добавила, что государство отслеживает цены, но не может вмешиваться, потому что идет рыночное регулирование. Однако если в течение месяца товар дорожает на 20% и более, то правительство страны может принять решение о госрегулировании на 90 дней. Такой пример был в этом году во время пика заболеваемости коронавирусом.

Источник: Кабар