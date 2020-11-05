На ЦИК лежит моральная ответственность за события 5-6 октября. Но она продолжает работу
Заведующий отделом информационной политики аппарата президента Нургазы Анаркулов прокомментировал «Д№…», почему и. о. президента Садыр Жапаров отказался отозвать четырёх членов Центральной избирательной комиссии во главе с председателем Нуржан Шайлдабековой по президентской квоте. 6 октября, напомним, ЦИК провела заседание, где рассмотрела требование 12 политических партий об отмене итогов парламентских выборов, состоявшихся в Кыргызстане 4 октября. Тогда причиной аннулирования Центризбирком назвал «сложную общественно-политическую ситуацию».
Протокол, отметим, подписали все члены ЦИК, за исключением Атыр Абдрахматовой, позже сложившей полномочия члена ЦИК и подписавшей документ с «особым мнением»: «На основании массовых нарушений, на законных основаниях для отмены итогов голосов».
Экс-член ЦИК посчитала, что уполномоченный орган по проведению выборов и референдумов своими действиями и бездействием дискредитировал себя. Такого же мнения придерживался и глава аппарата правительства Бакыт Аманбаев, который предложил распустить ЦИК.
Из собственных источников стало известно, что на прошлой неделе представление на четырёх членов ЦИК было отозвано.
В свою очередь завотделом информационной политики аппарата президента Нургазы Анаркулов ситуацию прокомментировал так:
«Моральная ответственность ЦИК за события 5-6 октября, несомненно, присутствует. Но в то же время отзыв членов ЦИК по президентской квоте в сегодняшней ситуации выглядел бы как попытка захвата контроля над ЦИК в преддверии президентских выборов. ЦИК продолжает работу в прежнем составе, за исключением Акылбека Сариева, который был избран членом ЦИК на последнем заседании Жогорку Кенеша».
О юридической ответственности Нургазы Анаркулов ничего не сообщил.
Недовольство результатами выборов, прошедших 4 октября, напомним, привело к акциям протеста в Бишкеке и других городах страны. А возникший политический кризис – к отмене результатов выборов, отставке президента, спикера парламента и главы правительства. Садыра Жапарова избрали премьером и исполняющим обязанности президента.
Источник: delo.kg
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