На ЦИК лежит моральная ответственность за события 5-6 октября. Но она продолжает работу

На ЦИК лежит моральная ответственность за события 5-6 октября. Но она продолжает работу

Заведующий отделом информационной политики аппарата президента Нургазы Анаркулов прокомментировал «Д№…», почему и. о. президента Садыр Жапаров отказался отозвать четырёх членов Центральной избирательной комиссии во главе с председателем Нуржан Шайлдабековой по президентской квоте. 6 октября, напомним, ЦИК провела заседание, где рассмотрела требование 12 политических партий об отмене итогов парламентских выборов, состоявшихся в Кыргызстане 4 октября. Тогда причиной аннулирования Центризбирком назвал «сложную общественно-политическую ситуацию».

Протокол, отметим, подписали все члены ЦИК, за исключением Атыр Абдрахматовой, позже сложившей полномочия члена ЦИК и подписавшей документ с «особым мнением»: «На основании массовых нарушений, на законных основаниях для отмены итогов голосов».

Экс-член ЦИК посчитала, что уполномоченный орган по проведению выборов и референдумов своими действиями и бездействием дискредитировал себя. Такого же мнения придерживался и глава аппарата правительства Бакыт Аманбаев, который предложил распустить ЦИК.

Из собственных источников стало известно, что на прошлой неделе представление на четырёх членов ЦИК было отозвано.

В свою очередь завотделом информационной политики аппарата президента Нургазы Анаркулов ситуацию прокомментировал так:

«Моральная ответственность ЦИК за события 5-6 октября, несомненно, присутствует. Но в то же время отзыв членов ЦИК по президентской квоте в сегодняшней ситуации выглядел бы как попытка захвата контроля над ЦИК в преддверии президентских выборов. ЦИК продолжает работу в прежнем составе, за исключением Акылбека Сариева, который был избран членом ЦИК на последнем заседании Жогорку Кенеша».

О юридической ответственности Нургазы Анаркулов ничего не сообщил.

Недовольство результатами выборов, прошедших 4 октября, напомним, привело к акциям протеста в Бишкеке и других городах страны. А возникший политический кризис – к отмене результатов выборов, отставке президента, спикера парламента и главы правительства. Садыра Жапарова избрали премьером и исполняющим обязанности президента.

Источник: delo.kg