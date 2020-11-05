Узбекистан также заинтересован в мирном решении пограничного вопроса, - С.Жапаров

По последние данным, около 90% протяженности кыргызско-узбекской границы описаны.

Узбекистан также заинтересован в мирном решении пограничного вопроса, сказал и.о. президента, премьер-министр Садыр Жапаров на встрече в Жалал-Абадской области.

Как сообщила пресс-служба правительства, он ответил на вопросы местных жителей по приграничным территориям, противодействию коррупции и дальнейшему развитию страны.

По последние данным, около 90% протяженности кыргызско-узбекской границы описаны.

Источник: akipress.org