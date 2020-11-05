Детский сад закрыт - страдают все

Детский сад закрыт - страдают все

Абсолютное большинство муниципальных детских садов и в столице, и в целом в Кыргызстане не функционируют уже больше полугода. И пока не известно, когда может возобновиться работа дошкольных учреждений. Такой длительный перерыв явно скажется на развитии ребенка. Этого серьезно опасаются как родители, так и специалисты.

Детей дошкольного возраста оставлять одних дома без присмотра взрослых категорически нельзя: это чревато различными происшествиями. Многим родителям пришлось отвезти детей в регионы к дедушкам и бабушкам, потому что папам и мамам нужно работать. Многие находят выход в том, что оставляют детей у соседей, родственников.

Понятно, что в таких условиях дети не имеют возможности заниматься с педагогами.

Родители возмущены тем, что государственные детсады не работают, хотя частные уже давно открыты. Если бы не пандемия, которая вогнала многих в финансовый кризис, немало ребят перешли бы в частные садики. Но это обойдется от 7 до 15 тысяч сомов в месяц. Большинству семей, особенно многодетных, сейчас это не по карману.

Бишкекские градоначальники постоянно твердят, что столице катастрофически не хватает муниципальных детских садов. Ни для кого не секрет, что по проектной мощности сады рассчитаны на группы по 25–30 человек, но сегодня эти группы вмещают 50–60 детей.

На днях мэрия презентовала обновленный детский сад № 6 в 6 микрорайоне. В 90–е этот садик был отдан в аренду Социальному фонду, но в прошлом году здание было возращено детям. Однако когда обновленный садик примет воспитанников, неизвестно.

Корреспондент "ВБ" обзвонила несколько муниципальных учреждений, и выяснилось, что воспитатели дежурят в совершенно пустых зданиях. Некоторые занимаются с воспитанниками онлайн по Интернету.

Между тем в Министерстве образования сообщают, что каждый день к ним обращаются десятки родителей с просьбой открыть государственные детские сады.

На конец октября в республике возобновили работу 96 дошкольных образовательных учреждений: в Джалал–Абадской области 10 муниципальных, в Ошской области 20 муниципальных, в Чуйской области 25 частных и в Бишкеке 39 частных и два ведомственных детских сада.

- Полностью работать разрешить мы не можем: если в каждой группе по 60 детей, между ними невозможно соблюдать соцдистанцию. На сегодня комиссией рассматриваются условия работы государственных садиков в Бишкеке как краткосрочные или в них откроют дежурные группы. Должен Центр санэпиднадзора разрешить. Самое главное - это здоровье и безопасность детей. Частные садики проходили проверку Центра санэпиднадзора и получили разрешения, - сообщила корреспонденту "ВБ" ведущий специалист Министерства образования и науки Нурзида Касымова.

Интересно, что вслед за частными садиками возобновили реальное обучение и некоторые частные школы в Бишкеке. Об этом редакции "ВБ" сообщили родители учеников.

По их словам, перед тем как в этих школах запустили реальное обучение, родителей обязали отправить письмо в адрес Министерства образования о том, что родители не будут иметь претензий к учебному заведению в том случае, если ребенок заболеет, и берут всю ответственность на себя.

На прошлой неделе в ходе совещания в правительстве по вопросам возобновления деятельности детских садов и общеобразовательных школ выступила представитель Всемирной организации здравоохранения в Кыргызстане Назира Артыкова. Она озвучила обращение гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса к правительствам стран мира по принятию срочных мер для предотвращения летальных исходов, коллапса системы здравоохранения и закрытия школ. В случае если совместными усилиями госорганы, местное самоуправление и население могут обеспечить соблюдение санитарно–эпидемиологических мер, то не требуется закрытия школ.

Как видим из рекомендаций ВОЗ, требуются усилия местных властей и родителей. По данным Минобразования, школы и сады могут брать разрешение на работу в Центре государственного санитарно–эпидемиологического надзора, и частные организации поспешили этим воспользоваться. А вот Управление образования при мэрии, которое курирует муниципальные образовательные учреждения, упорно этот вопрос замалчивает и не предлагает выбора. По сути не предпринимается никаких усилий для того, чтобы тысячам мальчишек и девчонок хотя бы частично вернуть нормальное образование. И это притом, что нет ни одного факта заболевания детей, которые посещают открывшиеся образовательные учреждения. Между тем психологи, учителя и родители бьют тревогу - недавние тесты и контрольные за истекшую первую четверть показывают значительное снижение уровня знаний.

Источник: vb.kg