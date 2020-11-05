Торобай Зулпукаров не возвращает деньги?

Возможно господин Торобай прокомментирует ситуацию.

Не будем утверждать. Но бывший депутат ЖК Ширин Айтматова на своей страничке в Твиттере пишет, что депутат ЖК Торобай Зулпукаров не возвращает полученные у кандидатов деньги за включение их в список партии «Биримдик». По ее словам, бизнесмены из Оша и Нарына требуют вернуть их деньги, но Зулпукаров отказал им.

Кроме того, Ширин Айтматова пишет, что первые места в партии «Биримдик» стоили от 500 тысяч долларов до 1 млн долларов. В связи с эти кандидаты, лишившиеся и денег, и мандата, стучатся в двери Торобая Зулпукарова.

Возможно господин Торобай прокомментирует ситуацию. Но до этого достаточно писали о том, что Торобай Зулпукаров был основной фигурой при проведении «торгов» при составлении списка партии «Биримдик».

Источник: газета «Майдан.kg» №41 от 04.11.2020 / стр. 5