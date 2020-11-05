Каныбек Осмоналиев, профессор: «Срочная конституционная реформа – требование простого народа»

Срочная конституционная реформа – требование простого народа.
– Нужна ли Кыргызстану конституционная реформа?
– Срочная конституционная реформа – требование простого народа. Люди не хотят жить по-старому. Неважно, нравится или не нравится это отдельным политикам! Заручится поддержкой народа политик или группа политиков, которые проявят решительность в исполнении этого требования. Садыр Жапаров идет этим путем. Конечно, были и будут препятствия. Потому что речь идет о новом устройстве. Всем нам нужно сплотиться, отказаться от своих амбиций ради будущего народа!
Источник: газета «Майдан.kg» №41 от 04.11.2020 / стр. 3
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